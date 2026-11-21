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जीएमसी कठुआ के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2019 से वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने का आरोप लगाते हुए ब्लैक रिबन विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। डॉक्टरों का कहना है कि समान ड्यूटी और चयन प्रक्रिया के बावजूद उन्हें अन्य संस्थानों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है। उन्होंने पीजी और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का वेतन एसकेआईएमएस और एम्स जम्मू के बराबर, करीब 1.30 से 1.40 लाख रुपये करने की मांग की है, लेकिन लंबे समय से आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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