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जम्मू-कश्मीर: नशे के खिलाफ खेल का मैदान बना हथियार, शोपियां पुलिस ने लड़कियों के लिए कराया वॉलीबॉल टूर्नामेंट

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:45 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:45 PM IST







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शोपियां पुलिस ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' और सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत इंदू स्टेडियम में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया, जिसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के जरिए खेलों को बढ़ावा देने, लड़कियों की प्रतिभा निखारने और युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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