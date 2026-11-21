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हरिया चक बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर आयोजित थाना दिवस में ग्रामीणों ने नशे, चिट्टा और पशु तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की, साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के चालान में उचित जांच की अपील की। एसपी ऑपरेशंस बृजेश शर्मा ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जनता से सहयोग मांगा और यातायात नियमों का पालन करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया।

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