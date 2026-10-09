जम्मू: अमृतसर से रियासी लाई जाएगी प्रभु श्रीराम की पावन ज्योति, रविवार से शुरू होगा रामलीला मंचन

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रियासी के विभिन्न स्थानों की रामलीला समितियां प्रभु श्री राम के पावन नाम की दिव्य ज्योति लेने हेतु श्री वाल्मीकि तीर्थ स्थल, श्री राम तीर्थ, अमृतसर पंजाब के लिए रवाना हुई। समितियों के सदस्यों द्वारा वहां से पावन ज्योत जगा कर लाई जाएगी और रियासी के अलावा आस पास के ग्रामीण इलाकों में होने वाली रामलीला की स्टेज पर स्थापित की जाएगी। रामलीला का मंचन रविवार शाम से शुरू होगा,जिसमे रामचरितमानस के मुख्य दृश्यों को दिखाया जाएगा। रामलीला की तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ ही कलाकारों की रिहर्सल जारी है।

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