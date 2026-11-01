{"_id":"6ae740a43db2bc7d560ca9c8","slug":"video-rss-discipline-and-unity-on-display-in-doda-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: डोडा में दिखा आरएसएस का अनुशासन और एकजुटता, बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: डोडा में दिखा आरएसएस का अनुशासन और एकजुटता, बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन

Nikita Gupta

Updated Sun, 01 Nov 2026 07:07 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 07:07 PM IST







Link Copied



डोडा में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। उत्तर क्षेत्र के सेवा प्रमुख कृष्ण जी की मौजूदगी में हुए इस आयोजन का स्थानीय लोगों और महिलाओं ने जगह-जगह स्वागत किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन