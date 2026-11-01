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जम्मू: डोडा में दिखा आरएसएस का अनुशासन और एकजुटता, बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन

Sun, 01 Nov 2026 07:07 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Sun, 01 Nov 2026 07:07 PM IST
RSS discipline and unity on display in Doda
डोडा में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। उत्तर क्षेत्र के सेवा प्रमुख कृष्ण जी की मौजूदगी में हुए इस आयोजन का स्थानीय लोगों और महिलाओं ने जगह-जगह स्वागत किया।
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