जम्मू: चिनैनी में राष्ट्रीय एकता दिवस की धूम, पुलिस अधिकारियों और लोगों ने निकाली पदयात्रा

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चिनैनी कस्बे के पुलिस स्टेशन में शनिवार देर शाम को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर आयोजित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा लाइव कार्यक्रम को लेकर दर्शाया गया और उसके बाद एक पद यात्रा भी निकाली गई। मौके पर एसडीएम डॉक्टर रंजीत सिंह कोतवाल, तहसीलदार पंकज सिंह, थाना प्रभारी निशांत गुप्ता तथा गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।

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