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जम्मू: मां भारती के जयघोष से गूंजा रियासी, आरएसएस स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन

Nikita Gupta

Updated Sun, 01 Nov 2026 07:07 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 07:07 PM IST







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रियासी में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से पथ संचलन निकाला गया, जिसमें छोटे बच्चों समेत बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। मां भारती के जयघोष के साथ निकले संचलन का स्थानीय लोगों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। ... और पढ़ें

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