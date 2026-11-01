{"_id":"6ae740922e2313a75a03ce91","slug":"video-residents-of-upper-bazaar-to-get-relief-from-filth-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: अपर बाजार के लोगों को मिलेगी गंदगी से राहत, लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई नालियों की सफाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कस्बे के अपर बाजार में बंद पड़ी नालियों और उन में जमा गंदगी से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है लोगों की बार-बार मांग के बाद नालियों की सफाई का कार्य शुरू करवाया गया है, लोक निर्माण विभाग की सड़क के किनारे बनी नालियों में लंबे समय से गंदगी जमा थी नालियां बंद होने के कारण आसपास बदबू फैल रही थी, जिस कारण दुकानदारों सहित स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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