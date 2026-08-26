{"_id":"6a8edae7f35b24b53e0438e4","slug":"video-opposition-to-increasing-permits-on-the-chenani-udhampur-route-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: चिनैनी-उधमपुर रूट पर परमिट बढ़ाने का विरोध, वाहन मालिकों ने प्रशासन से लगाई गुहार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चिनैनी से उधमपुर के लिए और परमिट नहीं दिए जाने चाहिए, गाड़ी के मालिक तथा चालकों ने उठाई प्रशासन से मांग। उन्होंने कहा कि पहले ही इस रूट पर चलने वाले यात्री वाहनों की भरमार है और कई वाहनों को सवारी न होने के कारण गाड़ियों को खड़ा करना पड़ता है, उन्होंने प्रशासन से मांग उठाई है कि और परमिट इस रूट पर न दिए जाएं ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, कई वाहनों की बैंक कीस्त भी नहीं निकल पा रही, जबकि चालकों का वेतन भी निकलना मुश्किल हो रहा है।

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