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Dras: पुलिस भर्ती में भेदभाव पर द्रास के युवाओं का सवाल, DGP और उपराज्यपाल से मांगा जवाब

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 06:16 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 06:16 PM IST







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द्रास के युवाओं ने हालिया पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवाओं ने पुलिस महानिदेशक और लद्दाख के उपराज्यपाल से भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने कथित अन्याय की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की अपील की। ... और पढ़ें

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