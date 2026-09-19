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On the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday, a social empowerment camp was organised by the Bharatiya Janata Party on Friday in Panchayat Gandli of Suchetgarh assembly constituency.
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जम्मू: मोदी के जन्मदिन पर गंडली में सामाजिक अधिकारिता शिविर, दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण
सुचेतगढ़ की पंचायत गंडली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, श्रवण मशीनों सहित विभिन्न सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए गए और जरूरतमंद वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया।
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