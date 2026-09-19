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जम्मू: मोदी के जन्मदिन पर गंडली में सामाजिक अधिकारिता शिविर, दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 PM IST







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सुचेतगढ़ की पंचायत गंडली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, श्रवण मशीनों सहित विभिन्न सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए गए और जरूरतमंद वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। ... और पढ़ें

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