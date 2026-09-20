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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Drone visuals from Bani in Thua district of Jammu and Kashmir

जम्मू-कश्मीर: बेहतर सड़क संपर्क से बदली सरथल की तस्वीर, पहाड़ों के बीच घूमने पहुंच रहे पर्यटक

Sun, 20 Sep 2026 03:10 PM IST
Rahul Kumar Tiwari एएनआई, जम्मू-कश्मीर
एएनआई, जम्मू-कश्मीर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 20 Sep 2026 03:10 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बानी क्षेत्र में स्थित सरथल में बेहतर सड़क संपर्क से पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस खूबसूरत पर्यटन स्थल तक सड़क अवसंरचना में सुधार के कारण पहुंचना पहले से आसान हो गया है।

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Drone visuals from Bani in Thua district of Jammu and Kashmir
सरथल में बढ़ी पर्यटकों की संख्या - फोटो : ANI

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जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के बानी क्षेत्र से ड्रोन से प्राप्त विजुअल्स सामने आए हैं। सरथल में बेहतर सड़क संपर्क के कारण पर्यटकों की आमद में वृद्धि देखी जा रही है। ऊंचे पहाड़ों से घिरा सरथल, बेहतर सड़क अवसंरचना के कारण पहले की तुलना में पर्यटकों के लिए कहीं अधिक सुलभ हो गया है।
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