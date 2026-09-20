फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   On path to a developed India Omar raises issues regarding Jammu & Kashmir development emphasizes finance and a

जम्मू: सीएम ने दिल्ली में राष्ट्रीय मंच पर रखी प्रदेश की आर्थिक-विकास प्राथमिकताएं, वित्त और कृषि विपणन पर जोर

Sun, 20 Sep 2026 08:54 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, जम्मू
अमर उजाला ब्यूरो, जम्मू Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 20 Sep 2026 08:54 AM IST
सार

विकसित भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा में जम्मू-कश्मीर की आर्थिक जरूरतों और विकास प्राथमिकताओं को प्रभावी समर्थन देने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया। 

विज्ञापन
On path to a developed India Omar raises issues regarding Jammu & Kashmir development emphasizes finance and a
सीएम उमर अब्दुल्ला - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विकसित भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा में जम्मू-कश्मीर की आर्थिक जरूरतों और विकास प्राथमिकताओं को प्रभावी समर्थन देने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया। शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय सम्मेलन के समापन में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के विकास से जुड़े वित्तीय पहलुओं पर चर्चा की। ‘विकसित भारत की यात्रा के वित्तपोषण’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए संसाधन जुटाने और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विकास जरूरतों के अनुरूप वित्तीय रणनीति तैयार करने पर विचार-विमर्श हुआ।

विज्ञापन


सम्मेलन में राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों एवं वित्त सचिवों ने हिस्सा लिया। चर्चा का केंद्र देश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप वित्तपोषण की रणनीति रहा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में विकास वित्त, कृषि विपणन और नवीकरणीय ऊर्जा को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया।
विज्ञापन


सीएम ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए विकास वित्त का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बुनियादी ढांचे, आर्थिक गतिविधियों और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को गति देने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। सम्मेलन में विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन


कृषि विपणन और ऊर्जा पर भी जोर
सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्तपोषण पर भी चर्चा हुई। जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया गया। कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधनों की भूमिका पर व्यापक चर्चा हुई। इसी तरह ऊर्जा संक्रमण और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी सम्मेलन के प्रमुख विषयों में रही। विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने ऊर्जा क्षेत्र में बदलती जरूरतों और संक्रमण के लिए आवश्यक निवेश पर विचार रखे।


जम्मू-कश्मीर की जरूरतों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ने का अवसर
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के उच्चस्तरीय संवाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी विकास प्राथमिकताओं को व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ रखने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा के साथ जम्मू-कश्मीर के दीर्घकालिक विकास की रणनीति को जोड़ने में ऐसी चर्चाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सम्मेलन में हुई चर्चा के जरिए जम्मू-कश्मीर के लिए विकास वित्त, कृषि विपणन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को दीर्घकालिक विकास रणनीति के हिस्से के रूप में सामने रखा गया। इसके साथ ही विशेषज्ञों और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच आर्थिक वृद्धि तथा विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को लेकर अनुभव और विचार साझा किए।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed