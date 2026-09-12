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जम्मू-कश्मीर: नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का सरकार पर हमला, बोले- लोगों की परेशानियों पर गंभीर नहीं

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 04:55 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 04:55 PM IST







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जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने रियासी में लोगों और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानीं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मांगें नहीं मानी गईं तो भाजपा आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज करेगी। ... और पढ़ें

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