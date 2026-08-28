Kathua: रक्षाबंधन पर कठुआ रामलीला मैदान में फहराई हनुमान पताका, रामलीला की तैयारियों का शुभारंभ

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रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर शहर के रामलीला मैदान स्थित श्री हनुमान मंदिर में हनुमान पताका का विधिवत पूजन एवं आरोहण किया गया। हनुमान पताका के आरोहण के साथ ही शारदीय नवरात्र के दौरान श्री राम नाटक सभा कठुआ की ओर से आयोजित होने वाली रामलीला मंचन की तैयारियों का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर धार्मिक उत्साह का माहौल रहा और रामलीला को लेकर तैयारियां तेज करने का संकल्प लिया गया।

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