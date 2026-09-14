जम्मू: डोडा के थलेला में भव्य दंगल, नशे के खिलाफ एकजुटता का संदेश

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डोडा के थलेला में 25 असम राइफल्स के सहयोग से भव्य दंगल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नशे के खिलाफ जागरूकता और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। आयोजन समिति और स्थानीय लोगों ने उत्साह से भाग लिया, जबकि समाजसेवी राकेश शवन ने दंगल के सफल आयोजन के लिए 50 हजार रुपये की सहयोग राशि दी।

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