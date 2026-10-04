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सांबा: सड़कों-पुलों के काम में देरी बर्दाश्त नहीं, सुम्ब दौरे पर डिप्टी सीएम के कड़े निर्देश

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST







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उपमुख्यमंत्री सुरिंद्र चौधरी ने सुम्ब ब्लॉक का दौरा कर विभिन्न सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश देते हुए गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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