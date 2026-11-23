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जम्मू: आग, भगदड़ या इमरजेंसी, झिड़ी मेले में हर मुश्किल से निपटने की तैयारी

Nikita Gupta

Updated Mon, 23 Nov 2026 03:30 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 03:30 PM IST







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ऐतिहासिक झिड़ी मेले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए सिविल डिफेंस जम्मू ने युवाओं को आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, प्राथमिक उपचार और आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल, गैस सिलेंडर की आग बुझाने और आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के तरीके भी सिखाए गए। ... और पढ़ें

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