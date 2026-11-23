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जम्मू: विजयपुर के शिवनगर में खुला 'द टर्फ टाउन', युवाओं को मिलेगा खेल और फिटनेस का नया मंच

Nikita Gupta

Updated Mon, 23 Nov 2026 03:31 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 03:31 PM IST







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विजयपुर के शिवनगर में भाजपा विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने 'द टर्फ टाउन' स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को खेल और फिटनेस से जोड़ना, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना तथा उन्हें नशे से दूर रखकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ... और पढ़ें

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