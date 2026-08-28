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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   JKNC MP Aga Syed Ruhullah Mehdi response from Farooq Abdullah regarding talk of resignation

जेकेएनसी में इस्तीफे पर घमासान: 'निश्चिंत रहें, इस्तीफा आएगा; पहले जवाबदेही तय हो', रुहुल्ला मेहदी का पलटवार

Fri, 28 Aug 2026 10:07 PM IST
Rahul Kumar Tiwari एएनआई, जम्मू-कश्मीर
एएनआई, जम्मू-कश्मीर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 28 Aug 2026 10:07 PM IST
सार

जेकेएनसी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने फारूक अब्दुल्ला की इस्तीफे की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि इस्तीफा आएगा, लेकिन पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने पत्र में अनुच्छेद 370, राज्य के दर्जे और पार्टी के पुराने वादों को लेकर कई सवाल उठाए हैं।

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JKNC MP Aga Syed Ruhullah Mehdi response from Farooq Abdullah regarding talk of resignation
सीएम उमर और आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा आएगा, लेकिन उससे पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। मेहदी ने बताया कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखकर कुछ सवाल पूछे हैं और अब उनके जवाब का इंतजार है।
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