जेकेएनसी में इस्तीफे पर घमासान: 'निश्चिंत रहें, इस्तीफा आएगा; पहले जवाबदेही तय हो', रुहुल्ला मेहदी का पलटवार

विज्ञापन

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा आएगा, लेकिन उससे पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। मेहदी ने बताया कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखकर कुछ सवाल पूछे हैं और अब उनके जवाब का इंतजार है।