जेकेएनसी में इस्तीफे पर घमासान: 'निश्चिंत रहें, इस्तीफा आएगा; पहले जवाबदेही तय हो', रुहुल्ला मेहदी का पलटवार
एएनआई, जम्मू-कश्मीर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 28 Aug 2026 10:07 PM IST
सार
जेकेएनसी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने फारूक अब्दुल्ला की इस्तीफे की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि इस्तीफा आएगा, लेकिन पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने पत्र में अनुच्छेद 370, राज्य के दर्जे और पार्टी के पुराने वादों को लेकर कई सवाल उठाए हैं।
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा आएगा, लेकिन उससे पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। मेहदी ने बताया कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखकर कुछ सवाल पूछे हैं और अब उनके जवाब का इंतजार है।
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