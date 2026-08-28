{"_id":"6a916ee388faff631d0a0d88","slug":"video-accessing-the-ancient-temples-of-chenani-is-difficult-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: चिनैनी के प्राचीन मंदिरों तक पहुंचना मुश्किल, जर्जर पैदल मार्ग बना परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाबा श्याम गिर जी, भगवान शिव और हनुमान जी के प्राचीन मंदिरों के साथ-साथ तवी नदी और श्मशान घाट की ओर जाने वाले पैदल मार्ग की हालत काफी खराब हो चुकी है। जर्जर और असुविधाजनक रास्ते के कारण श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और राहगीरों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने संबंधित प्रशासन से इस महत्वपूर्ण मार्ग की जल्द मरम्मत करवाकर इसे सुगम और सुरक्षित बनाने की मांग की है।

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