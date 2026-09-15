जम्मू-कश्मीर: 21 सितंबर से विधानसभा का 10 दिवसीय शरद सत्र, 17 को होगी सर्वदलीय बैठक

विधानसभा सचिवालय ने पार्टी नेताओं व कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों को विधानसभा परिसर में दोपहर दो बजे होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार, स्पीकर ने विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुनील कुमार शर्मा, अली मो. सागर (नेकां), मुबारक गुल, मो. यूसुफ तारिगामी (सीपीआई-एम), गुलाम अहमद मीर (कांग्रेस), सज्जाद गनी लोन (पीसी), मीर मो. फैयाज (पीडीपी) व निर्दलीय विधायक चौधरी मो. अकरम को आमंत्रित किया है। सचिवालय के जारी कैलेंडर के अनुसार, सरकारी काम के लिए चार दिन व निजी सदस्य विधेयकों व संकल्पों के लिए तीन दिन रखे गए हैं। निजी सदस्य विधेयकों के लिए दो दिन हैं। वहीं सत्र में मुख्य केंद्र सरकारी विधेयकों पर रहने की उम्मीद है, क्योंकि प्रक्रियात्मक बाधाओं से निजी सदस्य विधेयक पारित नहीं हो पाते हैं। सरकार द्वारा चार विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है।