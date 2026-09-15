फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu devotees gathered at Siddhi Vinayak temple in Habba Kadal Brotherhood and Faith Triumph Over Terrorism

भाईचारा और आस्था आतंकवाद पर भारी: 'धमकी घर छोड़ने पर मजबूर न कर सकती', कश्मीरी पंडित बोले-माहौल पूरी तरह बदला

Tue, 15 Sep 2026 03:11 PM IST
Sharukh Khan अजीम यूसुफ, अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अजीम यूसुफ, अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 15 Sep 2026 03:11 PM IST
सार

श्रीनगर के सिद्धि विनायक मंदिर में गणेशोत्सव पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान कश्मीरी पंडित ने कहा कि घाटी में माहौल पूरी तरह बदल गया है। आस्था और भाईचारा आतंकवाद पर भारी है। धमकी घर छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती।

विज्ञापन
Jammu devotees gathered at Siddhi Vinayak temple in Habba Kadal Brotherhood and Faith Triumph Over Terrorism
नन्नाजी और संजय टिक्कू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

श्रीनगर के हब्बा कदल स्थित गणपत्यार के सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े।  श्रद्धालुओं का मानना है कि अब घाटी में भाईचारा और आस्था आतंकवाद पर भारी है। 
विज्ञापन


इस मौके पर जम्मू से विशेष रूप से आए गणेश मंदिर प्रबंधक समिति के महासचिव बीएल रैना ने कहा, घाटी में माहौल पूरी तरह बदल चुका है।  वह पिछले 30 वर्ष से लगातार यहां आ रहे हैं। पहले के मुकाबले कश्मीर के हालात में जमीन-आसमान का बदलाव आया है। 
विज्ञापन


अब माहौल बेहद अनुकूल और शांतिपूर्ण है। मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने पुरानी यादें साझा कीं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर हमेशा से एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

विस्थापन से पहले भी जब वे यहां परिक्रमा करने आते थे तो उनके स्थानीय मुस्लिम मित्र भी पूरी आत्मीयता से परिक्रमा में शामिल होते थे। हाल में मिले धमकी भरे पोस्टरों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे पोस्टरों और माहौल खराब करने की साजिशों का श्रद्धालुओं के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा है। स्थानीय लोग और श्रद्धालु इन धमकियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। 

कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति बंद हो: संजय टिक्कू
कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू ने कश्मीरी पंडितों को मिले धमकी भरे पत्रों पर चिंता जताते हुए कहा कि यह सब 1990 के दौर की याद दिलाता है। साथ ही कहा कि यदि सियासी दलों को सच में पंडितों से प्रेम है, तो जगती टाउनशिप (जम्मू) से वापस पैतृक घरों में बसाने का कदम क्यों नहीं उठाते।
 

घाटी में माहौल पूरी तरह अनुकूल धमकियों से नहीं डरेंगे: नन्नाजी
कश्मीरी पंडित नन्नाजी ने घाटी की सदियों पुरानी कश्मीरियत और साझी संस्कृति को रेखांकित करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान का रिश्ता अटूट है। कश्मीरी पंडितों को धमकियों और सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारियां लीक होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों की गीदड़ भभकियों से समाज डरने वाला नहीं है। यह हमारी जमीन है। कोई हमें यहां से बेदखल नहीं कर सकता। 
 

गणेशजी के आशीर्वाद से माहौल में लौटा अपनापन: श्रद्धालु
गणपत्यार मोहल्ले में जन्मी और पली एक कश्मीरी पंडित महिला श्रद्धालु भी जम्मू से सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। उन्होंने बचपन की यादें और मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को साझा किया। महिला का जन्म और पालन-पोषण इसी मोहल्ले में हुआ। मंदिर के पास ही उनका स्कूल हुआ करता था, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन में बुजुर्गों से यही सीखा कि स्कूल जाने या कोई शुभ कार्य करने से पहले गणेश मंदिर में मत्था टेकना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed