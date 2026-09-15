जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में गश्त के दौरान वीडीजी सदस्य को लगी गोली, हथियार से अचानक हुई फायरिंग
अमर उजाला नेटवर्क, उधमपुर Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 15 Sep 2026 03:28 PM IST
सार
उधमपुर के मजालता इलाके में रात की गश्त के दौरान वीडीजी सदस्य परशोत्तम लाल के हथियार से अचानक गोली चल गई, जिससे वह पेट में गोली लगने से घायल हो गए।
विज्ञापन
विस्तार
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता इलाके में रात की गश्त के दौरान वीडीजी के सदस्य के हथियार से अचानक गोली चल गई। हादसे में वीडीजी सदस्य परशोत्तम लाल घायल हो गए।
विज्ञापन
पेट में लगी गोली
परशोत्तम लाल अपने पैतृक गांव चोर पंजियां की सुरक्षा के लिए लगाए गए रात के गश्ती दल में शामिल थे। गश्त के दौरान उनका हथियार अचानक चल गया जिससे उनके पेट में गोली लग गई। घायल परशोत्तम लाल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।
विज्ञापन
संदिग्ध गतिविधियों के बाद बढ़ाई गई गश्त
मजालता के जंगलों में पिछले कुछ दिनों से ब्रेटल-खुब्बन और आसपास के इलाकों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जंगलों में तलाशी, निगरानी और एरिया डोमिनेशन अभियान चला रही हैं। हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक अब तक संदिग्ध लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है।
विज्ञापन