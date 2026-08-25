शोपियां में आतंक के नेटवर्क पर वार: दो ऑपरेशन में छह आतंकी मददगार गिरफ्तार, ग्रेनेड-मैगजीन और कारतूस बरामद

इस मामले में हीरपोरा थाने में FIR संख्या 84/2026 दर्ज की गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।



वहीं, दूसरी कार्रवाई इमामसाहिब इलाके में पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 178वीं बटालियन की संयुक्त गश्त के दौरान की गई। टीम ने तीन संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी में एक हैंड ग्रेनेड, AK-47 की दो मैगजीन, 20 कारतूस और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए।



गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनंतनाग निवासी हारिस मंजूर, आशिक हुसैन और आरिफ अहमद कुमार के रूप में हुई है। इस मामले में इमामसाहिब थाने में FIR संख्या 59/2026 दर्ज की गई है।



सुरक्षा एजेंसियां अब दोनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों की गतिविधियों और संभावित आतंकी संपर्कों की जांच कर रही हैं। जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बरामद हथियार और आपत्तिजनक सामग्री कहां से आई और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है।