जम्मू-कश्मीर: नाले में डूबे बच्चे की तलाश तेज, डीसी बांदीपोरा ने कुलूसा पहुंचकर संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन

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बांदीपोरा की डीसी इंदु कंवल चिब ने कुलूसा पहुंचकर नाला मधुमती में डूबे बच्चे की तलाश के लिए चलाए जा रहे सघन रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नदियों, नालों और अन्य जल निकायों से दूर रखने की अपील करते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया।

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