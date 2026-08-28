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Jammu: रक्षाबंधन के रंग में रंगा विजयपुर सरकारी स्कूल, प्रिंसिपल की देखरेख में हुआ विशेष आयोजन

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 03:27 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 03:27 PM IST







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सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल में वीरवार को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान रक्षाबंधन पर्व के महत्व को बताया गया और भाई-बहन के पवित्र रिश्ते तथा आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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