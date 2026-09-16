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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Major action following Amar Ujala's Operation Pehchan' Narwal's Rohingya settlement cleared

जम्मू: अमर उजाला के 'ऑपरेशन पहचान' के बाद घाटी में पहली बड़ी कार्रवाई, नरवाल की रोहिंग्या बस्ती कराई खाली

Wed, 16 Sep 2026 03:50 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 16 Sep 2026 03:50 AM IST
सार

अमर उजाला के ऑपरेशन पहचान के बाद रोहिंग्याओं की बस्तियों पर पहली बड़ी कार्रवाई है। पहले दिन बस्ती में बनी रोहिंग्याओं की दुकानें और झुग्गियां हटाई गईं।

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Major action following Amar Ujala's Operation Pehchan' Narwal's Rohingya settlement cleared
नरवाल में रोहिंग्या बस्ती में कार्रवाई के बाद रात में टूटी दुकानों के पास खड़े रोहिंग्या... - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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घुसपैठ कर कश्मीर तक जड़ें जमाने वाले रोहिंग्याओं के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत मंगलवार को जम्मू से हो गई। अमर उजाला के ऑपरेशन पहचान के बाद रोहिंग्याओं की बस्तियों पर पहली बड़ी कार्रवाई है। नरवाल स्थित रोहिंग्या बस्ती को खाली कराया जा रहा है।

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पहले दिन बस्ती में बनी रोहिंग्याओं की दुकानें और झुग्गियां हटाई गईं। ऑपरेशन पहचान के बाद रोहिंग्याओं की मौजूदगी से जुड़े जनसांख्यिकीय बदलाव की पड़ताल के लिए दो दिन जम्मू में रही नावलेकर समिति ने भी हालात को गंभीर बताया था। 

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