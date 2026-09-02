Kathua: जन्माष्टमी पर सफाई कर्मचारियों की बड़ी पहल, दो दिन के लिए हड़ताल स्थगित

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जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को दो दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि पर्व के दौरान शहर में साफ-सफाई व्यवस्था बनी रहे और आपसी भाईचारा कायम रहे, इसी उद्देश्य से वे दो दिन सफाई कार्य करेंगे। पर्व के बाद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे।

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