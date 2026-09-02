Kathua News: औद्योगिक इकाई में झुलसा युवक, जीएमसी जम्मू रेफर

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कठुआ। घाटी औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाई में हुई दुर्घटना में एक युवक के झुलसने का मामला सामने आया है। मंगलवार को हुए हादसे में घायल युवक को आनन-फानन जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया। जहां उसकी अवस्था को देखते हुए प्राथमिक देने के बाद बेहतर उपचार के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। झुलसे युवक की पहचान 27 वर्षीय कमल कुमार पुत्र मदन कुमार निवासी हरिपुर पाटिल मढ़ीन के रूप में हुई है जो करीब 20 प्रतिशत झुलस गया है। फिलहाल युवक किन परिस्थितियों झुलसा इसकी जानकारी नही मिल पाई है।

संवाद न्यूज एजेंसी