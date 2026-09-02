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Bani: 'आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की जरूरत, गरीब परिवारों को मिले प्राथमिकता', डॉ. रमेश्वर सिंह

Nikita Gupta

Updated Wed, 02 Sep 2026 06:23 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 06:23 PM IST







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विधायक डॉ. रमेश्वर सिंह ने आरक्षण व्यवस्था में संशोधन की जरूरत बताते हुए गरीब परिवारों को प्राथमिकता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक पहुंचना चाहिए। ... और पढ़ें

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