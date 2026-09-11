{"_id":"6aa3ec3eeb1df124450f271f","slug":"video-nationwide-strike-demanding-a-five-day-banking-week-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कठुआ: पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर देशव्यापी हड़ताल, जम्मू-कश्मीर में भी कर्मचारी सड़कों पर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कठुआ: पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर देशव्यापी हड़ताल, जम्मू-कश्मीर में भी कर्मचारी सड़कों पर

Nikita Gupta

Updated Fri, 11 Sep 2026 05:25 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 05:25 PM IST







Link Copied



कठुआ समेत जम्मू-कश्मीर और देशभर में यूएफबीयू के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर पांच दिवसीय कार्य सप्ताह, ऑप्स, पेंशन विभिन्न लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। ... और पढ़ें

विज्ञापन