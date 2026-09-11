जम्मू-कश्मीर: वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपियों को पकड़ने कठुआ पहुंची गुजरात पुलिस, पांच आरोपियों की तलाश में छापे

पुलिस के पहुंचने से पहले ही भनक लग जाने के कारण साजिश में लिप्त सभी पांचों आरोपी भूमिगत हो गए। विशेष जांच टीम ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिह्नित संदिग्धों के ठिकानों पर सघन तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की, लेकिन आरोपियों के न मिलने से पुलिस के हाथ खाली रहे।



सूरत के डुमस थाने में दर्ज इस अंतरराज्यीय आर्थिक अपराध की कड़ियां खंगालने के लिए ईओडब्ल्यू सूरत के पुलिस उप-निरीक्षक यूबी सोलंकी के नेतृत्व में विशेष टीम कठुआ पहुंची थी। सुबह करीब नौ बजे स्थानीय पुलिस चौकियों के साथ मिलकर दोहरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।



जांच टीम ने सबसे पहले पुलिस पोस्ट मढ़ीन की मदद से सीमावर्ती गांव सुखदेवपुर बनियाड़ी में दबिश दी। यहां नामजद आरोपी राहुल शर्मा पुत्र केवल कृष्ण शर्मा और गौरव सिंह पुत्र केवल सिंह के आवासों की तलाशी ली गई। दोनों के नदारद मिलने पर टीम ने उनके परिजनों से वित्तीय लेन-देन और आरोपियों की गतिविधियों के बारे में कड़ी पूछताछ की। इसके बाद कठुआ थाना पुलिस के सहयोग से शहरी इलाकों में साजिश की दूसरी कड़ी पर प्रहार किया गया।



टीम ने लोगेट मोड़ निवासी गौरव चौधरी उर्फ स्मार्टी और वार्ड नंबर तीन निवासी लोकेश्वर सिंह उर्फ शुभम पुत्र अनूप सिंह के ठिकानों पर भी दबिश दी। वहीं, राजबाग के करंडी कलां क्षेत्र का पांचवां आरोपी जसबीर सिंह उर्फ जस्सी पुत्र कृष्ण सिंह भी अपने घर से नदारद पाया गया।