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Kathua: कठुआ में प्रथम प्रकाश पर्व पर सजा भव्य कीर्तन दरबार, गुरु वाणी से गूंजा गुरुद्वारा

Nikita Gupta

Updated Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST







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कठुआ के गुरुद्वारा सिंह सभा, मुख्य बाजार में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व पर भव्य कीर्तन दरबार और धार्मिक समागम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगत ने पहुंचकर गुरु वाणी का श्रवण किया और धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धापूर्वक भाग लिया। ... और पढ़ें

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