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Kathua: पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव में ABVP की जीत का कठुआ में जश्न, बांटी मिठाइयां

Nikita Gupta

Updated Tue, 01 Sep 2026 05:05 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 05:05 PM IST







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कठुआ में पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लगातार दूसरी जीत पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर विजय उत्सव मनाया। ... और पढ़ें

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