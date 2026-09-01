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Kathua: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, जम्मू-कश्मीर के सभी GMC के प्रतिनिधि एकजुट

Nikita Gupta

Updated Tue, 01 Sep 2026 04:10 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 04:10 PM IST







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स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कठुआ में जीएमसी के एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। लंबे समय से लंबित मांग को लेकर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधि भी आंदोलन में शामिल हुए हैं। ... और पढ़ें

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