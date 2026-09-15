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जम्मू-कश्मीर: कठुआ में गणेश उत्सव का शुभारंभ, गणपति की मूर्ति स्थापना के साथ शुरू हुआ 12 दिवसीय महापर्व

Nikita Gupta

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST







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कठुआ में गणेश मूर्ति स्थापना के साथ 12 दिवसीय महा गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें हवन-यज्ञ, भजन और रासलीला समेत कई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ... और पढ़ें

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