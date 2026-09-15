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कठुआ: एनएचएम कर्मचारियों के समर्थन में उतरीं पूर्व डीडीसी अध्यक्ष रीता ठाकुर, जल्द समाधान की मांग

Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST
Former DDC Chairperson Rita Thakur comes out in support of NHM employees
बनी की पूर्व डीडीसी अध्यक्ष रीता ठाकुर ने एनएचएम कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें राहत दी जानी चाहिए।
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