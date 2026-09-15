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कठुआ: एनएचएम कर्मचारियों के समर्थन में उतरीं पूर्व डीडीसी अध्यक्ष रीता ठाकुर, जल्द समाधान की मांग

Nikita Gupta

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST







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बनी की पूर्व डीडीसी अध्यक्ष रीता ठाकुर ने एनएचएम कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें राहत दी जानी चाहिए। ... और पढ़ें

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