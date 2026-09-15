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जम्मू-कश्मीर: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 72 घंटे और बढ़ी, सरकार की अपील भी नहीं आई काम

Nikita Gupta

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:50 PM IST







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जम्मू-कश्मीर में एनएचएम कर्मचारियों की सात दिन से जारी हड़ताल को 72 घंटे और बढ़ा दिया गया है। थाथरी में डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी से मुलाकात के बावजूद ठोस समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा, नियमितीकरण, बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांग जारी रखने का फैसला किया। ... और पढ़ें

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