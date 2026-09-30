जम्मू-कश्मीर: कठुआ में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं-पुलिस में धक्का-मुक्की

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कठुआ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन कर रही है।

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