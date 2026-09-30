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कठुआ: खो-खो से रस्साकशी तक मुकाबलों में दिखा जोश, युवाओं ने जमकर लिया हिस्सा

Nikita Gupta

Updated Wed, 30 Sep 2026 05:10 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 05:10 PM IST







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19 JAKAP आईआर कठुआ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम 2026-27 के तहत स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने खो-खो और रस्साकशी में उत्साह के साथ भाग लिया। ... और पढ़ें

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