{"_id":"6abc9d0398089ae1a306cdd3","slug":"video-bloodshed-at-cisf-camp-in-kathua-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: कठुआ में सीआईएसएफ कैंप में खूनी खेल, हेड कांस्टेबल की फायरिंग में 4 जवानों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे कठुआ जिले के हट्ट माश्का गांव में मंगलवार शाम पत्नी व बच्चे को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया। सेवा-2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा में तैनात बिहार निवासी सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह ने शाम करीब सात बजे कैंप में सर्विस राइफल से फायरिंग कर दी। गोली लगने से असिस्टेंट कमांडेंट एवं कंपनी कमांडर अंकित कुमार पांडेय, एसआई लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल रफीक अहमद व कांस्टेबल संजीव कुमार की मौत हो गई। सीआईएसएफ हेडक्वार्टर ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं।

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