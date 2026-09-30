वीडियो: कुटलैहड़ के बीहड़ू-डोहक में खैर कटान पर भाजपा नेता दविंद्र कुमार भुट्टो का हमला

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कुटलैहड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक दविंद्र कुमार भुट्टो ने निर्माणाधीन लठियाणी मंदली पुल को जोड़ने वाले बीहड़ू डोहक मार्ग पर कथित खैर कटान और पहाड़ी की खुदाई के मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता दविंद्र कुमार भुट्टो ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि पर सीमित क्षेत्र में खुदाई की अनुमति थी, लेकिन मौके पर करीब 100 मीटर चौड़ाई और 500 मीटर लंबाई में पहाड़ी की खुदाई किए जाने की बात सामने आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में खुदाई किसकी अनुमति और किसके इशारे पर हुई। पूर्व विधायक दविंद्र कुमार भुट्टो ने दावा किया कि खुदाई के दौरान करीब एक हजार खैर के पेड़ प्रभावित या काटे जाने की जानकारी सामने आ रही है और इन पेड़ों की लकड़ी कहां गई, इसका पता लगाया जाना चाहिए। हालांकि, उपलब्ध विभागीय रिपोर्टों में अभी करीब 30-31 स्थानों पर खैर के पेड़ों के जड़ सहित उखड़े होने और गड्ढे पाए जाने की बात दर्ज है तथा वास्तविक संख्या जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होने की बात कही गई है। भाजपा नेता दविंद्र कुमार भुट्टो ने कहा कि बंगाणा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुए एक सप्ताह हो गया।

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