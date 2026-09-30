{"_id":"6abca7ded7cc8e77e109569e","slug":"video-una-regional-hospital-youth-death-after-chest-pain-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: सीने में दर्द से तड़पता रहा युवक! परिजनों का आरोप- इलाज के इंतजार में चली गई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के ऊना में क्षेत्रीय अस्पताल में सीने में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे एक युवक की अचानक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक करीब दो घंटे तक इलाज के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे इंतजार करने के लिए कहा जाता रहा। बाद में उसकी तबीयत बिगड़ी और वह अस्पताल परिसर में गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया और मामले की जांच की मांग की।

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