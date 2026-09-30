{"_id":"6abcd7cbec5ef794b508e210","slug":"video-una-traders-meet-adc-demands-before-festive-season-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"त्योहारी सीजन से पहले ऊना के व्यापारियों ने एडीसी के सामने रखीं मांगें, फेरीवालों से लेकर सुरक्षा तक उठाए मुद्दे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारी सीजन शुरू होते ही जिला मुख्यालय ऊना के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद के बीच व्यापारियों ने भी बाजार से जुड़ी अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को व्यापार मंडल ऊना के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त उपायुक्त इशांत जसवाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं और लंबे समय से लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की। व्यापारियों ने बाहरी राज्यों से आने वाले फेरीवालों पर नियंत्रण, त्योहारी सीजन के दौरान नमूना लेने और जांच की कार्रवाई में राहत, दुकानों के बाहर सामान सजाने की अनुमति तथा बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग रखी। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस राजपूत ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले फेरीवालों के कारण स्थानीय दुकानदारों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग गली-मोहल्लों में कपड़ा, प्लास्टिक, लोहे का सामान, सब्जियां और अन्य वस्तुएं बेचते हैं। व्यापारियों ने प्रशासन से ऐसे फेरीवालों की गतिविधियों पर उचित नियंत्रण की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन उनके लिए कारोबार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में दिवाली तक खाद्य सुरक्षा और अन्य विभागों की ओर से होने वाली नमूना लेने और जांच की कार्रवाई में अनावश्यक परेशानी से दुकानदारों को राहत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही दुकानों के बाहर त्योहारी सामान सजाने की अनुमति देने की मांग भी रखी गई। व्यापारियों का कहना है कि इससे बाजार आकर्षक दिखाई देगा और ग्राहकों को भी खरीदारी के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। व्यापार मंडल ने ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाली सेवाओं को लेकर भी प्रशासन के सामने अपनी चिंता रखी। व्यापारियों ने रात 11 बजे के बाद सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों की आवाजाही और वितरण पर नियंत्रण की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि देर रात होने वाली आवाजाही को लेकर उचित निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। व्यापारियों ने शहर के विभिन्न मोहल्लों और प्रमुख चौकों पर प्रशासन की ओर से लगाए गए खंभों पर जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। उनका कहना है कि कैमरे लगने से बाजार और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रतिनिधिमंडल ने पुराना होशियारपुर मार्ग, पुल वाला बाजार और डीएवी स्कूल क्षेत्र के पास खुले नालों की समस्या भी उठाई। व्यापारियों के अनुसार कई जगह नालों के ऊपर ढक्कन या स्लैब नहीं होने से बच्चों और राहगीरों के गिरने का खतरा बना रहता है। उन्होंने इन स्थानों पर जल्द से जल्द स्लैब लगाने की मांग की। व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल में चेयरमैन अश्विनी जैतक, अध्यक्ष प्रिंस राजपूत, राजेश पुरी सहित अन्य कारोबारी शामिल रहे। अतिरिक्त उपायुक्त इशांत जसवाल ने व्यापारियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने उचित स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस राजपूत ने उम्मीद जताई कि प्रशासन त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारियों की जायज मांगों पर जल्द आवश्यक कदम उठाएगा।

... और पढ़ें