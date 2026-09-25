{"_id":"6ab68dc0fc82b80e940666c8","slug":"video-una-sp-dehra-sandeep-dhaval-paid-obeisance-at-the-shrine-of-maa-chintpurni-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: एसपी देहरा संदीप धवल ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में टेका माथा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देहरा के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने शुक्रवार को रात सात बजे के करीब शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में परिवार सहित पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पुजारी साहिल कालिया ने उन्हें विधिवत पूजा अर्चना करवाई इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली और विशेष रूप से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर मोइन थाना प्रभारी संजीव कुमार और उनकी टीम के कार्य की सराहना की। एसपी संदीप धवल ने कहा कि मोइन पुलिस नशे के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि इस महीने अब तक नशे से जुड़े तीन मामलों में आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस द्वारा इन मामलों में केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी जा रही, बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी नशे की खेप कहां से लेकर आए थे और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी।

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