Una News: रविवार को खुलेंगी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की सभी शाखाएं

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जानकारी के अनुसार 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल को देखते हुए रविवार को हिमाचल प्रदेश सहित देशभर में सरकारी बैंकों की शाखाएं ग्राहकों के लिए खुली रहेंगी। वहीं, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण कर्मचारी संघ तथा हिमाचल प्रदेश ऑफिसर ऑर्गनाइजेशन संघ ने प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखाओं में हड़ताल के दौरान भी बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बडूही के प्रबंधक रोहित कुमार ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार, 27 सितंबर को बैंक शाखा खुली रहेगी।

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बडूही (ऊना)। 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की सभी शाखाएं रविवार, 27 सितंबर को खुली रहेंगी। सामान्य तौर पर रविवार को बैंक शाखाओं में अवकाश रहता है लेकिन हड़ताल के मद्देनजर ग्राहकों को बैंकिंग कार्य करवाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रविवार को विशेष रूप से शाखाएं खोलने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था से उन ग्राहकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें आगामी तीन दिनों में बैंकिंग सेवाओं को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। रविवार को शाखाएं खुलने से ग्राहक अपने आवश्यक बैंकिंग कार्य पहले ही निपटा सकेंगे।