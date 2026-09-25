Una News: 13 दुकानदारों के काटे चालान, 58 हजार रुपये वसूला जुर्माना

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ऊना। जिला के व्यापारियों को एमआरपी से अधिक दाम वसूलना महंगा पड़ा है। माप-तौल विभाग के पास बार-बार आ रही एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायतों के बाद कार्रवाई धरातल पर अमल में लाई गई है। विभागीय कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा है। जिलेभर के विभिन्न बाजारों में दुकानदारों के चालान काटे गए हैं और विभागीय समझौते के तहत निपटारा किया गया है और कारोबारियों से नियमों के विपरीत कारोबार किए जाने की सूरत में 58,000 का जुर्माना वसूल किया है। माप-तौल विभाग ऊना के निरीक्षक राहुल सेठी का कहना है कि तय एमआरपी से ऊपर कोई भी कारोबारी समान नहीं बेच सकता है। अगर ऐसा कहीं पर भी हो रहा है तो उपभोक्ता जागरूक हों और इसकी शिकायत विभाग या प्रशासन के पास करें। उन्होंने बताया कि ओवरचार्जिंग के मामले बदसाली, अंब, अंदौरा में सामने आए हैं। जिसके चलते यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। उपभोक्ताओं को डिब्बाबंद वस्तुओं से लेकर अन्य जो खाद्य सामग्री परोसी जा रही है, उनकी नियमों के तहत जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा डिब्बाबंद वस्तुओं में जो इंडेक्स बाहर प्रकाशित किया गया है। उसके तहत अगर भीतर में भी कोई सम्मान में गड़बड़ी पाई जाती है तो वह भी एक विभागीय नियमों के तहत गड़बड़ का मामला है। ऐसे कारोबारियों पर भी विभाग नियमित तौर पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं।