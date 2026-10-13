{"_id":"6acde4210ad458b6da03d1e9","slug":"video-shrimad-devi-bhagwat-katha-begins-chintpurni-october-2026-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: चिंतपूर्णी में श्रीमद् देवी भागवत कथा का शुभारंभ, कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी की पावन धरती पर श्रीमद् देवी भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। कथा शुरू होते ही क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बन गया। श्रद्धालु मां भगवती की महिमा का श्रवण करने और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। माता श्री चिंतपूर्णी के जयकारों के बीच आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में भक्तों ने कथा और प्रवचनों का लाभ उठाया। चिंतपूर्णी में 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। परम पूजनीय वेदाचार्य वेदव्यास श्री गोपाल स्वरूप शास्त्री श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवा रहे हैं। कथा के माध्यम से मां भगवती की महिमा और धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए स्थानीय श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आयोजन के चलते क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन माता श्री आवास, 33 केवी सब-स्टेशन के नजदीक, चिंतपूर्णी में किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन के स्वागतकर्ता मंदिर ट्रस्टी अंजू कालिया एवं श्री संजय कालिया सहित उनका समस्त परिवार है। धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से प्रभु इच्छा तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से कथा में पहुंचकर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने और धार्मिक आयोजन में भाग लेने का आह्वान किया है।

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