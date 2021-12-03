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पुलिस ने पूछताछ के बाद कार चालक को नोटिस जारी कर भविष्य में जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। पुलिस हादसे के समय की परिस्थितियों और दुर्घटना के संभावित कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। यदि फोरेंसिक रिपोर्ट में शराब सेवन की पुष्टि होती है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।गौरतलब है कि बीते दिनों ऊना-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर दियाड़ा के समीप कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई थी। हादसे में बाइक सवार गणेश कुमार निवासी नूरपुर, जिला कांगड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उसे एंबुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। हादसे के बाद पुलिस ने कार चालक राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि शुक्रवार को कार चालक राजीव कुमार से पूछताछ की गई है। कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और चालक को आगे भी जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।